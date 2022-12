Lkw fährt gegen Eingang von Raststätte – niemand verletzt

Foto: © FF Neumarkt

Kurz vor 13 Uhr wurde die Feuerwehr Neumarkt gemeinsam mit der BF Bozen zu einem Unfall auf die Raststätte Laimburg West (Südspur) auf die A22 gerufen.Ein Lkw war aufgrund einer plötzlichen Übelkeit des Fahrers gegen das Vordach des Einganges der Raststation geprallt. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in diesem Bereich.Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde in der Folge vom Notarzt des ebenfalls herbeigeeilten Rettungshubschraubers Pelikan 1 versorgt.Am Lkw und am Gebäude entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.Weiters im Einsatz war das Weiße Kreuz Unterland sowie die Autobahnpolizei, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.