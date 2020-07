Lkw-Fahrer in Deutschland mit über 3 Promille gestoppt

Der Zeuge blieb hinter dem Sattelzug und lotste die Beamten per Handy zu dem Lastwagen. Die Beamten stoppten den Fahrer dann auf der A65 in Richtung Landau an der Anschlussstelle Haßloch.Ein erster Atemalkoholtest ergab den extrem hohen Wert. Ab 1,6 Promille spricht man eigentlich von einer absoluten Fahruntüchtigkeit, so die Polizei. Wegen des Abtransports des Sattelzugs musste die Abfahrt Haßloch für mehr als eine Stunde gesperrt werden.Auf der Polizeiautobahnstation Ruchheim sollte dem Fahrer dann eine Blutprobe entnommen werden. Weil er sich aber nach Polizeiangaben renitent und uneinsichtig gegenüber den Beamten verhielt, musste er fixiert werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

dpa