Lkw-Fahrverbot in Tirol: Italienische Frächterverbände besorgt

Damit sich am Brenner kein Rückstau bildet, musste das Regierungskommissariat Bozen ebenfalls ein Fahrverbot für das Teilstück der Brennerautobahn von Sterzing nach Brenner verhängen.„Mit dem Neustart der produktiven Aktivitäten und des Handels nach Ende des Lockdowns in Italien am Montag, könnte es für Lkw-Fahrer und Speditionsfirmen erneut zu erheblichen Probleme kommen“, meinten italienische Frächterverbände. Staus vor den Grenzübergangsstellen wurden nicht ausgeschlossen.Angesichts der schweren Umsatzrückgänge, die Italiens Transportbranche wegen der Coronavirus-Epidemie erlitten hat, fordern die italienischen Frächter die sofortige Aussetzung der Fahrverbote.

apa