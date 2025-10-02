Der Alarm ging gegen 16.45 Uhr ein. Sofort eilten die Freiwilligen Feuerwehren von Vals, Mühlbach und Brixen an den Unfallort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220331_image" \/><\/div>\r\nAn der Talstation Jochtal in Vals war ein Lkw umgekippt. Der Fahrer war eingeklemmt und musste durch die Frontscheibe gerettet werden. Er wurde leicht verletzt und vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus Brixen gebracht. <BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren kümmern sich um die Aufräumarbeiten. Die Bergung des Schwerfahrzeugs übernimmt eine Spezialfirma.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220334_image" \/><\/div>\r\n