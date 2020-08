Lkw-Lenker über 40 Stunden ohne längere Pause unterwegs

Die Polizei hat in Oberösterreich in der Nacht auf Samstag einen türkischen Lkw-Lenker auf der Innkreis-Autobahn (A8) bei Suben (Bezirk Schärding am Inn) angehalten, der mit seinem Sattelzugfahrzeug über 40 Stunden ohne längerer Pause unterwegs war.