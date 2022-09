Lkw-Maut: Cipra fordert weitere Entlastungsmaßnahmen

Zum Schutz der ansässigen Bevölkerung und der besonders sensiblen Ökosysteme im Alpenraum sei die gemeinsame Erhöhung der Maut am Brennerkorridor durch Italien, Deutschland und Österreich ein erster wichtiger Schritt, um die Schiene konkurrenzfähiger zu machen und Umwegverkehr zu vermeiden.Madeleine Rohrer, Geschäftsführerin von Cipra Südtirol, und Francesco Pastorelli, Geschäftsführer von CIPRA Italien, sind sich jedoch sicher: „Die im Rahmen der Eurovignette Directive (EU-Wegekostenrichtlinie) zulässige Mauterhöhung wird für eine reale Verkehrsentlastung nicht ausreichen. Es muss weniger transportiert und die Bahn besser ausgelastet werden, so wie es das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention verlangt.“Um eine tatsächliche Entlastung der Bevölkerung und Reduzierung der Umweltbelastungen zu erreichen, brauche es eine substanzielle Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs auf die Schiene. Dazu seien zusätzlich zur Mauterhöhung begleitende Maßnahmen notwendig, sind sich die 4 Geschäftsführer einig. Andernfalls ist in den kommenden Jahren eine Abnahme des Alpentransitverkehrs auf der Straße nicht zu erwarten.Daher fordert die Cipra neben der Mauterhöhung für die Alpentransitrouten: Vergünstigte Zugtickets für den Alpentransit nach dem Vorbild des 9- Euro-Tickets in Deutschland und die Herabsetzung oder Aussetzung der Trassengebühren für den Güterverkehr. „Die Trassengebühr für die Benützung der Schiene ist nämlich ein wesentlicher Kostenfaktor im Gütertransport“, so die CIPRA.Das Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention, das von Deutschland, Italien und Österreich sowie von der EU ratifiziert wurde, beinhaltet zahlreiche Lösungsansätze für verkehrsentlastende Maßnahmen. Das Konzept zur Umsetzung des Verkehrsprotokolls des Alpenkonventionsbüros von Cipra Österreich enthält zahlreiche konkrete Vorschläge zur Reduzierung der Verkehrsbelastung im Alpenraum.