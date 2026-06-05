Wer heute auf der A22 in Richtung Norden unterwegs ist, muss Geduld mit bringen: Ein Lkw-Stau von Salurn bis zum Brenner sorgt für erhebliche Verzögerungen auf der Autobahn. Dies geht aus dem Verkehrsbericht der Verkehrsmeldezentrale Südtirol hervor.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1320561_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wegen des Feiertages in Österreich besteht am morgigen Samstag von 7 bis 15 Uhr in Richtung Norden ab Sterzing bis zum Brenner ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen. Viel dürften daher noch heute die Fahrt über den Brenner angetreten haben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-hohes-verkehrsaufkommen-auf-der-brennerautobahn-staus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bereits am gestrigen Donnerstag gab es auf der A22 erhöhtes Verkehrsaufkommen und Staus.<\/a>