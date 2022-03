Lkw und 2 Autos in Unfall verwickelt: Es bleibt beim Blechschaden

Eine Vorderansicht der in den Unfall verwickelten Pkws. - Foto: © FF Brixen

Der Unfall passierte gegen 10.40 Uhr: Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Nordspur, etwas oberhalb der Autobahnraststätte Plose, seitlich an den Lkw geraten.Ein nachkommendes Auto mit mehreren Insassen an Bord konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und stieß auf das Auto der Frau.Glück im Unglück: Laut ersten Angaben ist es beim Blechschaden geblieben. Alle in den Unfall verwickelten Personen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien. Der Verkehr hat sich kurz gestaut, konnte aber über die Nordspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.Die Freiwillige Feuerwehr Brixen sicherte die Unfallstelle und half der Autobahnmeisterei bei den Aufräumarbeiten und beim Abschleppen.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Brixen und Vahrn, die Autobahnpolizei, der Straßendienst, das Weiße Kreuz und der Abschleppdienst.Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.