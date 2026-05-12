<BR \/>Gegen 7 Uhr krachte es auf der A22: Nach ersten Informationen waren zwei Lastkraftwagen in den Unfall verwickelt. Dabei wurde ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er war beim Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch ansprechbar. Er erlitt laut ersten Angaben nur leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Klausen, Brixen und Vahrn, das Weiße Kreuz Klausen, die Autobahnmeisterei sowie die Behörden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, befreite die eingeklemmte Person und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung.<BR \/><BR \/>Der Unfall sorgte im morgendlichen Pendlerverkehr für Verkehrsbehinderungen und Stau auf der Nordspur der A22.