Der Alarm ging um 11.39 Uhr bei der Landesnotrufzentrale ein. Nach ersten Informationen ereignete sich ein Unfall auf der Südspur der A22 auf Höhe von Mauls.<BR \/><BR \/>Laut ersten Informationen geriet ein Lkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei erheblich verletzt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus der Fahrerkabine befreit werden. Nach der Erstversorgung vor Ort, wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Die Aufräumarbeiten dauern an. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Vahrn und Brixen sowie die zuständigen Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrinspektoren beider Bezirke. <BR \/><BR \/>Auf der Südspur der A22 hat sich infolge des Unfalls und der laufenden Rettungs- und Bergungsarbeiten bereits ein rund zwei Kilometer langer Stau gebildet, wie <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a> meldet. Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Abschnitt mit erheblichen Verzögerungen rechnen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>