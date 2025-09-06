Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr an der Talstation der Bergkastell-Seilbahn: Ein mit Rindern beladener Lkw kam aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte über einen Abhang. <BR \/><BR \/>Der Fahrer blieb in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzte sich schwer. Er wurde von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit, vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 5 ins Krankenhaus Zams geflogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208961_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einige Tiere kamen bei dem Unfall ums Leben. Die übrigen konnten von den Feuerwehrleuten gerettet und in Sicherheit gebracht werden. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz stand neben der Freiwilligen Feuerwehr von Nauders unter anderem auch jene von Mals. Die Vinschger waren im Rahmen einer grenzüberschreitenden Unterstützung ihrer österreichischen Kollegen im Einsatz.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.i" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>