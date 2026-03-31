Am gestrigen Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Innichen zu einer Fahrzeugbergung alarmiert: Ein Sattelzug, der auf eine falsche Route geraten war, konnte seine Fahrt im Bereich des Sportzentrums Innichen nicht mehr fortsetzen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295505_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Versuche des Fahrzeuglenkers, sich aus der misslichen Lage zu befreien, blieben erfolglos: Beim Versuch eines Wendemanövers verkeilte sich der Lkw zwischen Gebäude und Böschung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295508_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch aufwendige und präzise Bergungsarbeit gelang es schließlich, das Schwerfahrzeug aus seiner misslichen Lage zu befreien. Anschließend konnte der Lenker seine Fahrt wieder aufnehmen, wie die Freiwillige Feuerwehr Innichen in einem Facebook-Beitrag schreibt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295511_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dank des koordinierten Einsatzes aller Beteiligten konnte der entstandene Schaden auf ein Minimum begrenzt werden – sowohl am Fahrzeug als auch am Dach des betroffenen Gebäudes. Im Einsatz stand auch die Polizei Innichen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295514_image" \/><\/div>\r\n