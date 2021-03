Lockdown in ganz Italien bis Anfang Mai?

Wie italienische Medien berichten, will die italienische Regierung um Ministerpräsidenten Mario Draghi den Lockdown bis Anfang Mai verlängern. Das derzeit bis 6. April geltende Dekret könnte demnach bis 2. Mai gelten.Im Raum steht dabei auch, das ganz Italien ab 6. April als rote Zone gelten soll. Das bedeutet: Das öffentliche Leben bleibe damit weiter stark eingeschränkt. Bars, Restaurants bleiben geschlossen, auch die meisten Geschäfte wären dann geschlossen.Ob Südtirol hier einen Sonderweg gehen kann, ist fraglich. Denn wie berichtet hat das Verfassungsgericht Ende Februar ein Corona-Landesgesetz des wie Südtirol autonomen Aosta für verfassungswidrig erklärt und klar gestellt, dass die Zuständigkeit bei Entscheidungen in Sachen Covid-Maßnahmen beim Staat und nicht bei den Regionen oder den autonomen Provinzen liegt.Sollte Südtirol überhaupt einen Sonderweg in Betracht ziehen, wäre der Spielraum dafür nun deutlich schmaler.

stol