Lockdown in Sydney um mindestens 2 Wochen verlängert

Wie die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, am Dienstag ankündigte, bleiben die Corona-Beschränkungen für die gut 5 Millionen Einwohner der Metropole Sydney mindestens 2 weitere Wochen in Kraft. Ziel ist es, die Ausbreitung der Delta-Variante unter Kontrolle zu bringen,Ursprünglich sollten die Maßnahmen am kommenden Freitag aufgehoben werden. Trotz des seit 3 Wochen geltenden Lockdowns kämpft Sydney derzeit aber mit einem Anstieg der Corona-Fälle. Am Dienstag wurden 97 Neuinfektionen verzeichnet.Die Einwohner der Stadt sind nun weiterhin aufgerufen, zu Hause zu bleiben. Ausnahmen gelten für Lebensmittel-Einkäufe, Arztbesuche und sportliche Betätigung im Freien. Die Schulen in Sydney bleiben geschlossen.Australien hat die Corona-Pandemie bisher mit der Schließung seiner Grenzen, der schnellen Verhängung von Lockdowns bei Ausbrüchen und intensiver Kontaktverfolgung weitgehend eindämmen können. Allerdings sind nur rund 9 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

apa/stol