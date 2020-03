Lockdown: Rigorose Kontrollen in Bozen

Homeoffice statt Arbeitsplatz: Die verschärften Maßnahmen sehen – wo möglich – verstärkt die Arbeit von zu Hause aus vor, nur in Ausnahmefällen ist die Fahrt zum Arbeitsplatz noch erlaubt. Am Montag hat die Stadtpolizei vermehrt Kontrollen in Bozen durchgeführt.