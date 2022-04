Lockerungen ab 1. Mai: Wo wir Maske und Green Pass weiterhin brauchen Lockerungen ab 1. Mai: Wo wir Maske und Green Pass weiterhin brauchen

Nicht alles, aber vieles neu macht der Mai in Sachen Corona-Regeln! Mit 1. Mai treten in Italien weitere Lockerungen in Kraft, die vor allem Maskenpflicht und Green Pass betreffen. Völlig abgeschafft wird aber beides nicht, in einigen Bereichen müssen Maske und digitaler Ausweis weiterhin mit dabei sein. + Von Micaela Taroni