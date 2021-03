Lockerungen: Geschäfte dürfen ab 22. März wieder öffnen

Auf den Märkten darf wieder alles verkauft werden. Allerdings gelten Öffnungszeiten von Montag bis Freitag bis 18 Uhr. Die Mittelschulen kehren ebenso am 22. März wieder in den Präsenzunterricht zurück.Bereits ab dem kommenden Montag dürfen in allen Gemeinden Kindergärten, Kitas und Grundschulen wieder öffnen. Ebenso wurde beschlossen, dass es an den Schulen vorerst keine Testpflicht geben soll.Innerhalb der eigenen Gemeinde darf man sich wieder frei bewegen. Die nächtliche Ausgangssperre bleibt jedoch aufrecht. An den Osterfeiertagen gelten in Südtirol die staatlichen Regelungen. Die Verordnung soll bis zum 6. April gelten.

stol