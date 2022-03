Lockerungen trotz steigender Zahlen: Das sagt Florian Zerzer

„ „Die Krankenhäuser stehen zwar nicht mehr unter pandemischem Druck, jedoch ist die Belastung nach wie vor groß“. ” — Florian Zerzer, Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes

Der Super Green Pass gehört ab Anfang April in vielen Bereichen der Vergangenheit an, die Quarantäne-Regeln werden auch für Umgeimpfte wesentlich gelockert: Nach Ende des Covid-19-Notstands gelten weniger einschränkende Maßnahmen (einen Überblick dazu gibt es hier) – trotz steigender Infektionszahlen.„Die Lockerungen wurden mit Augenmaß gemacht. Man schmeißt ja nicht alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord“, erklärt der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer. Zum Beispiel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und das Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr bleibe sinnvollerweise aufrecht.Zerzer warnt aber auch: „Die Zahlen sind derzeit so, dass man nicht davon ausgehen kann, dass alles vorbei ist“. Jedoch könne man glücklicherweise momentan nicht mehr von einer dramatischen Pandemie sprechen. Es gebe zwar nach wie vor viele Neuinfektionen, schwere Verläufe bei den neuen Varianten seien aber selten.„Die Krankenhäuser stehen zwar nicht mehr unter pandemischem Druck, jedoch ist die Belastung nach wie vor groß“, so Zerzer. Dies hänge vor allem damit zusammen, dass viele aufgeschobene Operationen und dergleichen nun gemacht werden müssen, zudem seien auch nach wie vor einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sanitätsbetrieb suspendiert.