Der Brand war Dienstagnachmittag ausgebrochen, zuerst war von 1.000 Quadratmetern Fläche die Rede gewesen. Rund 150 Einsatzkräfte aus Feuerwehren, Bergrettung, Behörden sowie mehrere Helikopter standen am Dienstag im Einsatz, der bis zum Einbruch der Dunkelheit andauerte. Dann wurde über Nacht Brandwache gehalten und die Arbeiten schließlich gegen 6.00 Uhr fortgesetzt. Mittwochvormittag bekämpften noch rund 80 Kräfte die Glutnester.<BR \/><BR \/>Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Auch Siedlungsgebiet war nicht betroffen. Die Brandursache blieb vorerst unklar und war Gegenstand von Ermittlungen.