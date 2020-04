Löscherfolge bei Bränden in Tschernobyl-Zone

Die Feuerwehr in der Ukraine hat nach Behördenangaben 1. Löscherfolge bei den Bränden in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das Atomkraftwerk Tschernobyl erzielt. „Es gibt kein offenes Feuer“, teilte der Katastrophenschutz in Kiew am Dienstag mit.