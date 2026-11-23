<BR \/>Ein Einwohner des Bezirks Sariyer habe das Tier der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Sonntagabend gesehen und an die Behörden gemeldet. Es sei zudem von Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Die Behörden riefen die Anwohner dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. In Sariyer im Norden Istanbuls gibt es zahlreiche Villenviertel.<h3>\r\nLöwe aus Privatbesitz?<\/h3>Woher die Raubkatze stammt, ist unklar. Medienberichten zufolge könnte sie aus einem Privatbesitz stammen – die Haltung ist illegal. In der Türkei leben keine Löwen in der freien Wildbahn.<BR \/>Im Jahr 2025 wurden nach Angaben des Handelsministeriums bei Einsätzen gegen Schmuggel mehr als 85.000 lebende Tiere sichergestellt. Darunter waren demnach Blutegel, zahlreiche exotische Vogelarten, Affen und Schildkröten, aber auch Hunde und Katzen.<BR \/><BR \/>Im vergangenen Jahr hatte der Fall des Gorillababys „Zeytin“ (deutsch: Olive) für Aufsehen gesorgt. Der kleine Affe war in einer Käfigbox am Istanbuler Flughafen gefunden worden und wurde anschließend in einem Zoo aufgepäppelt.