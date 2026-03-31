Die Staatspolizei hat in der Nacht auf den heutigen Montag einen 23-jährigen marokkanischen Staatsbürger wegen erschwerten Diebstahls verhaftet. Ausgelöst wurde der Polizeieinsatz durch einen Einbruch in eine Bar im Stadtteil Europa-Neustift, bei dem eine Glasfront beschädigt worden war, heißt es in einer Aussendung der Quästur.<h3>\r\nTäter des ersten Einbruchs identifiziert<\/h3>Ein Anwohner hatte die Einsatzkräfte alarmiert und von einer Person berichtet, die die Schaufensterscheibe des Lokals eingeschlagen habe. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der Täter die Flucht. Anhand der Videoüberwachung konnte der Täter als ein 23-jähriger Mann aus Marokko identifiziert werden, der bereits polizeibekannt ist.<h3>\r\nWenige Minuten später der nächste Einbruch<\/h3>Wenige Minuten später wurde im Bereich des Gerichtsplatzes ein weiterer versuchter Einbruch in ein anderes Lokal gemeldet. Beim Eintreffen der Streifen war der Täter jedoch erneut nicht auffindbar. Ob ein Zusammenhang mit der zuvor gemeldeten Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.<h3>\r\nZweiter Einbruch in das Lokal am Gerichtsplatz<\/h3>Im Laufe der Nacht alarmierte derselbe Lokalinhaber erneut die Polizei und meldete eine Person im Inneren seines Lokals am Gerichtsplatz. Die Polizei durchsuchte daraufhin das Lokal und stieß auf einen Mann, der sich unter der Theke versteckte. Bei dem Mann handelt es sich um den 23-jährigen Marokkaner, den die Polizei zuvor identifiziert hatte.<h3>\r\nPolizei fasst 23-jährigen Marokkaner<\/h3> Der 23-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen erschwerten Diebstahls verhaftet.Die Ermittlungen zu den zuvor gemeldeten Einbruchsversuchen sowie möglichen Zusammenhängen dauern an.