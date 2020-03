Lombardei rechnet noch 5 Wochen lang mit Toten

Daher müssten weiterhin rigorose Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, erklärte der lombardische Gesundheitsbeauftragter Giulio Gallera.Danach werde die Lombardei nicht sofort den Weg zur Normalität zurückfinden. „Wir werden in den nächsten Monaten anders leben müssen. Wir werden Atemschutzmasken tragen und unser soziales Leben in Schichten organisieren müssen und dies für eine beträchtliche Zahl von Monaten“, sagte Gallera per Facebook.Die Lombardei habe in kurzer Zeit die Zahl der Plätze auf den Intensivstationen von 724 auf 1600 aufgestockt. „Ich glaube, da ist eine Leistung weltweit ohnegleichen“, sagte Gallera.In der Lombardei, der innerhalb des Landes am stärksten betroffenen Region, wurden 416 zusätzliche Todesopfer gegenüber Samstag verzeichnet.Insgesamt lag die Zahl der Coronavirus-Toten in der norditalienischen Region damit bei 6360. An einem Tag gab es 1592 zusätzliche Infizierte.1328 befinden sich dort auf der Intensivstation, das sind 9 mehr als am Samstag.

apa