Lombardei will deutsche Corona-Patienten aufnehmen

Die deutschen Kliniken seien in einer dramatischen Notlage, die Intensivstationen stünden kurz vor dem Kollaps, betonte Letizia Moratti, die Vizepräsidentin der Regionalregierung und Assessorin für Gesundheit.Rückblickend auf die deutsche Hilfe für Italien im Frühjahr 2020 „halte ich es für angemessen und unsere Pflicht, Deutschland heute anzubieten, Patienten in unseren Krankenhäusern aufzunehmen, Einrichtungen und Intensivbehandlungen zur Verfügung zu stellen“, meinte Moratti.Sie habe die Generaldirektion im Gesundheitssektor der Region bereits angewiesen, diesbezüglich aktiv zu werden. In der Lombardei waren am Freitag nur 4 Prozent der Intensivbetten belegt, wie die nationale Agentur für das Sanitätswesen der Regionen mitteilte.Landesweit lag die Auslastung der Intensivstationen demnach bei 6 Prozent. Erst kürzlich hat Südtirol 2 Intensivpatienten aus dem bayerischen Freising in Bozen und Meran aufgenommen. ( STOL hat berichtet In der ersten Corona-Phase waren in Norditalien – und da vor allem in der Stadt Bergamo in der Lombardei – die Intensivstationen extrem überlastet gewesen. Bilder von Covid-Toten, die mit Militärwagen aus der Stadt gebracht wurden, gingen um die Welt. Damals waren 44 italienische Patienten auf deutsche Intensivstationen gekommen.

apa/stol