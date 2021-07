Lombardei wird bald Herdenimmunität erreichen

Sobald 70 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, wird von Herdenimmunität gesprochen. In der Lombardei haben bisher rund 6,93 Millionen Personen mindestens eine Impfdosis erhalten.Läuft die Impfkampagne so weiter wie in den vergangenen Tagen, könnten am nächsten Dienstag oder Mittwoch bereits 7 Millionen Menschen – und somit 70 Prozent – in der Lombardei geimpft sein und die Herdenimmunität erreicht werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.4,5 Millionen Menschen seien laut der Gesundheitsbeauftragten der Lombardei Letizia Moratti bereits vollständig geimpft.

stol