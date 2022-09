LIVE | „London Bridge is down“: Der Plan für die 10 Tage nach dem Tod der Queen

Der Plan liegt bereits seit Jahren vor. Denn der Tod der Queen ist ein Ereignis, das nicht nur die Royals und Großbritannien in Trauer versetzt. Damit die emotionale Aufruhr nicht zu Chaos führt, folgen die Beisetzung der Queen und der Übergang auf den neuen König einem strengen Protokoll.Dieses Protokoll sieht für jeden Tag einen genauen Plan vor. Der Tag an dem die Königin stirbt, heißt D-Day. Da der Tod erst am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, gilt der Freitag als D-Day, um die komplexe Planung zu erleichtern. Jeder darauffolgende Tag bis zur Beerdigung wird als D-Day+1, D-Day+2 und so weiter bezeichnet.Hier die geplanten nächsten Schritte:Charles reist mit seiner Frau Camilla von Schottland nach London. Dort soll er mit der Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Für den Abend ist außerdem eine Rede des neuen Monarchen an die Nation geplant.Charles III. wird zum König ausgerufen. Die formelle Proklamierung zum Monarchen erfolgt durch einen eigens dafür eingesetzten Rat, der am Samstag im St. James’s Palace in London zusammenkommt.Der neue König wird auch mit der Premierministerin und dem Kabinett zusammentreffen.Der Leichnam der Queen wird nach London überführt und in den Buckingham-Palast gebracht.Entgegennahme des Kondolenzantrags durch König Charles III in der Westminster Hall.Daraufhin startet er seine Trauerreise durch das Vereinigte Königreiche in Schottland.Der König setzt seine Reise nach Nordirland fort, um dort Beileidsbekundungen anzunehmen. In Belfast nimmt er an einem Gottesdienst teil.Gleichzeitig findet eine Probe für die „Operation Lion“ statt, welche die Prozession mit dem Sarg vom Buckingham Palace zum Palace of Westminster bezeichnet.„Operation Lion“: Der Sarg der Queen wird vom Buckingham Palace zum Parlamentsgebäude Palace of Westminster überführt. Dort findet eine Gedenkfeier statt.„Operation Feather“: 3 Tage lang wird die Queen im Palace of Westminster aufgebahrt. 23 Stunden am Tag ist der Sarg dabei für die Öffentlichkeit zugänglich. Währenddessen findet die Probe für den Staatsbegräbniszug statt.König Charles reist nach Wales. Dort nimmt er einen Antrag des walisischen Parlaments entgegen und nimmt an einem Gottesdienst in der Kathedrale von Cardiff teil.Der Sarg wird aufgebahrt. In London werden Hunderttausende Menschen erwartet. Online werden auch Kondolenzbücher geöffnet.Staatstrauertag. In der Westminster Abbey findet das Staatsbegräbnis statt. 2 Schweigeminuten wird es im ganzen Land geben. In London und Windsor finden Prozessionen statt.Auf Schloss Windsor, in der King George VI Memorial Chapel, wird die Königin neben ihrem Vater beigesetzt.