London sagt Silvesterparty auf Trafalgar Square ab

„Das wird für viele Londoner sehr enttäuschend sein, aber wir müssen die richtigen Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, sagte der Bürgermeister der britischen Hauptstadt, Sadiq Khan, am Montag.„Das bedeutet, dass wir in der Silvesternacht keine Feier für 6500 Menschen auf dem Trafalgar Square veranstalten werden.“Die Stadtverwaltung versprach den Bürgern stattdessen eine „spektakuläre Live-Übertragung“ im Fernsehen, die sie von zu Hause aus verfolgen könnten.Großbritannien registrierte am Montag 91.743 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In London stieg die Hospitalisierungsrate weiter an.

apa