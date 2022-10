Lorant Vincze bleibt FUEN-Präsident

Der scheidende Präsident Lorant Vincze, ein Angehöriger der ungarischen Minderheit in Rumänien, wurde mit 85 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Er tritt seine dritte Amtszeit an, die 3 Jahren währen und wegen der satzungsgemäßen Mandatsbeschränkung seine letzte sein wird. Vincze war der einzige Kandidat.Für die 6 Vizepräsidentenposten bewarben sich 9 Kandidaten. Gewählt wurden Gösta Toft (157 Stimmen; Deutscher aus Dänemark), Daniel Alfreider (156), Nabi Ibraimtzik (128; Westthrakier Türken in Griechenland), Olivia Schubert (128; Ungarndeutsche), Bahne Bahnsen (127, Friese aus Deutschland) und Bernard Gaida (113; Deutscher aus Polen).Bei ihrem Kongress verabschiedeten die gut 200 Delegierten eine Resolution zum Krieg in der Ukraine, in welcher der russische Angriffskrieg und die Kriegsverbrechen scharf verurteilt und die am Freitag vollzogenen Annexionen von weitläufigen Gebieten in der Ostukraine als völkerrechtswidrig gebrandmarkt wird.Die in der Ukraine lebenden Minderheiten seien gleichermaßen vom Krieg betroffen wie die Mehrheitsbevölkerung, und ihre Loyalität und Unterstützung für die Ukraine müssten nach dem Ende des Krieges zu einer neuer Minderheitenpolitik der Ukraine führen, die allen in der Ukraine lebenden Minderheiten Rechte auf der Grundlage der europäischen Menschenrechts- und Minderheitenkonventionen gewährt, fordert die FUEN.Der Kongress geht am heutigen Samstag zu Ende.