Die ersten Schritte machte Robin als Covermusiker: Mit 15 spielte er Cajon in einem Trio, zu singen traute er sich damals noch nicht, wie er selbst sagt. Parallel brachte er sich Gitarre bei, schrieb erste Stücke und entwickelte langsam seinen Stil.<BR /><BR />2021 wagte er den Schritt nach draußen – und landete mit seiner Debütsingle „Woss will i" gleich einen Erfolg: Beim „Sonx"-Wettbewerb von „Rocknet.bz" holte er den Sieg. „Für mich ist wichtig, dass in der Musik Menschlichkeit, Friede und Freude spürbar sind. Wenn jemand über meine Lieder Gefühle zulassen kann, ist das das Größte für mich."<BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1220079_image" /></div>
<h3>
Ein Album ohne Schubladen</h3>Mit „Loss gian" geht Robin jetzt den nächsten Schritt. Die Songs sind vielseitig, aber immer authentisch – manche entstanden spontan aus ein paar Akkorden, andere nach langem Tüfteln im Studio. Genregrenzen interessieren ihn dabei wenig. „Fast alles ist live eingespielt, elektronische Elemente gibt es nur im Hintergrund", betont er. So entsteht eine organische, unverwechselbare Klangwelt – ehrlich, handgemacht, im Vinschger Dialekt.<BR /><BR /><BR /><div class="img-embed"><embed id="1220082_image" /></div>
<h3>
Release mit Band & Ausblick</h3>Für die ersten beiden Release-Konzerte in Schlanders und Meran wurde das Soloprojekt kurzfristig zur Band. Unterstützt von Patrick Tappeiner, Jeremias Donchi, Sara Geneth und Dominik Stecher zeigte Robin's Huat, dass seine Songs auch live bestens funktionieren. Ob es bei weiteren Auftritten bei dieser Formation bleibt, ist noch offen. Fix ist hingegen das nächste Ziel: die Veröffentlichung eines Videos zu einem Albumsong – produziert gemeinsam mit dem Bozner Songwriter Ariel Trettel (Shanti Powa).