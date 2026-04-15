Demnach hatte der Mann zu Lebzeiten einen entsprechenden Tipp abgegeben, der auch nach seinem Tod gültig blieb. Der Gewinn fiel in den Zeitraum, in dem das Abonnement noch aktiv war. <BR \/><BR \/>Nach Angaben des Unternehmens ist die Rechtslage eindeutig: Der Gewinn wird Teil des Nachlasses und geht an die Erben über. Inzwischen sei die Prüfung abgeschlossen, sodass die Summe an die Witwe ausgezahlt werde.<BR \/><BR \/>Beim Eurojackpot tippen Spieler fünf Zahlen aus 50 sowie zwei Eurozahlen. Die Lotterie wird in mehreren europäischen Ländern gespielt, die Ziehung findet zweimal wöchentlich statt.