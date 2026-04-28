Dr. Luca Sebastianelli stammt aus Rom, er hat dort Medizin studiert und ebenso in Rom 2009 an der Universität Tor Vergata seine Facharztausbildung in Neurologie abgeschlossen.<BR \/><BR \/>Er konnte berufliche Erfahrungen an Einrichtungen der Neurorehabilitation im Latium und in der Lombardei sammeln, seit 2014 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig; seit 2017 als Verantwortlicher für die damalige einfache Struktur für Neurorehabilitation am Krankenhaus Sterzing, welche er seit 2021 geschäftsführend als Primar leitete.<BR \/><BR \/>Im Jahr 2024 wurde er zum Co-Vorsitzenden des „Scientific Panel of Neurotraumatology“ der European Academy of Neurology gewählt und 2026 in diesem Amt bestätigt. In dieser Funktion koordiniert er die Entwicklung neuer europäischer Leitlinien zur Diagnose, Prognose, Behandlung und Rehabilitation von Schädel-Hirn-Traumata.<BR \/><BR \/>Dr. Sebastianelli ist Principal Investigator von Forschungsprojekten zu Robotik und Exoskeletten im Rahmen des Projektes „ClinExo“, das vom INAIL und dem „Istituto Italiano di Tecnologia“ unterstützt wird, sowie des multizentrischen Projekts Fit4Med.<BR \/><BR \/>Im Laufe seiner Tätigkeit hat Dr. Sebastianelli an zahlreichen Forschungsprojekten teilgenommen. Die von ihm geleitete Einheit hat zwischen 2017 und 2026 etwa 90 internationale wissenschaftliche Publikationen hervorgebracht.<BR \/><BR \/>Ebenso wurde Dr. Antonio Luchetti als Primar des Psychiatrischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Meran ernannt. <BR \/><BR \/>Auch Dr. Luchetti stammt aus Rom. Er studierte dort Medizin und schloss 2012 in Triest am dortigen Departement für Psychische Gesundheit die Facharztausbildung in Psychiatrie ab, wo er auch einige Jahre tätig war.<BR \/><BR \/>Es folgten weitere Arbeitsstationen im Friaul und in Rom, seit 2018 ist er im Südtiroler Sanitätsbetrieb im Zentrum für Psychische Gesundheit Sinich im „Basaglia Haus“ beschäftigt, seit 2023 als Verantwortlicher des Zentrums.<BR \/><BR \/>Auch Dr. Luchetti ist Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften. Seine Publikationen widmen sich vor allem den Themen Gemeinschaft, Organisation und Unterstützung wohnortnaher Betreuungsangebote – im Kontext der Schlüsselrolle von Beziehungen in „No-Restraint“-Betreuungssystemen.<BR \/><BR \/>Zudem hat Dr. Luchetti an verschiedenen internationalen Projekten zur psychiatrischen De-Institutionalisierung teilgenommen; dabei handelt es sich um den Aufbau von alternativen Unterstützungseinrichtungen in der Gesellschaft.<BR \/><BR \/>Generaldirektor Dr. Christian Kofler freut sich über beide Besetzungen: „In der Neurorehabilitation und in der Psychiatrie ist eine gute Zusammenarbeit mit vielen anderen Fachkräften notwendig. Beide neu ernannten Primare sind hierfür gut eingebunden und haben auch in der Vergangenheit gezeigt, dass sie interdisziplinär vernetzt sind.“<BR \/><BR \/>Auch Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann bestätigt die offene Art der neuen Primare: „Dr. Sebastianelli wie auch Dr. Luchetti sind erfahrene Führungskräfte, die viel Expertenwissen mitbringen und aufgrund ihrer komplexen Aufgaben sehr viel mit anderen Abteilungen und Diensten zusammenarbeiten müssen. Beiden gelingt das sehr gut und damit sind auch in Zukunft verlässliche Ansprechpartner garantiert.“