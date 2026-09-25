Der Brand brach im Erdgeschoss des Wohngebäudes aus. Drei Feuerwehrmannschaften evakuierten das Gebäude und brachten 13 Menschen in Sicherheit, darunter das Baby.<BR \/><BR \/>Einige Bewohner hatten sich auf Balkone gerettet und dort auf Hilfe gewartet. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser der Gegend eingeliefert. Eine Frau wurde in kritischem Zustand in die Notaufnahme von Lucca gebracht und anschließend in das Krankenhaus in Pisa verlegt. <BR \/><BR \/>Weitere neun Menschen, darunter drei Kinder, wurden mit mittelschweren Verletzungen behandelt. Zwei Erwachsene und ein Kind kamen mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus in Pisa. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauerten an.