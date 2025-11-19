Die ASFINAG hat zusammen mit Partnern, Ministerium und Behörden den neuen Fahrkalender für die Verkehrsführung auf der Luegbrücke entwickelt, um allen eine optimale Planung für die Fahrten über die Brennerautobahn zu ermöglichen. <h3>\r\nHier die Übersicht<\/h3><div class="img-inline inline-file"><hr><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2025\/11\/fahrkalender-luegbruecke-2026-de.pdf"><img class="uk-img-preserve" src="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2025\/11\/fahrkalender-luegbruecke-2026-de.jpg" \/><\/a><br><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2025\/11\/fahrkalender-luegbruecke-2026-de.pdf" title="fahrkalender_luegbruecke_2026_de"><span class="uk-icon" uk-icon="icon: cloud-download;"><\/span> fahrkalender_luegbruecke_2026_de <small>(pdf)<\/small><\/a><hr><\/div><BR \/><BR \/>Die Darstellung des Kalenders wurde erweitert, bleibt aber in wesentlichen Bereichen dem bewährten Modell des Vorjahres treu. <BR \/><BR \/>Erstmals sind im Kalender auch die geplanten Lkw-Dosierungen im Bereich Kufstein-Kiefersfelden dargestellt, darüber hinaus gibt es hier übersichtlich Infos zu Tagen mit Fahrverbot, ein- oder zweistreifiger Verkehrsführung und die Infos zu den Wartungs-, Kontroll- und Sanierungsarbeiten. <h3>\r\nWieder rund 180 Tage an Zweispurigkeiten im kommenden Jahr vorgesehen<\/h3>Herzstück des Maßnahmenpakets ist eine zeitweise zweispurige Verkehrsführung an Tagen mit starkem Verkehrsaufkommen. Sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Norden wurden wiederum an die 180 Tage festgelegt, an denen der Verkehr mit zwei Spuren über die Luegbrücke geführt werden kann. <BR \/><BR \/>Trotz der Zweispurigkeit kann es an manchen Tagen zu deutlichen Verkehrsüberlastungen kommen. Für 2026 wurden deswegen analog zum Vorjahr 14 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage für Kfz über 7,5 Tonnen eingeplant. In der Gesamtbetrachtung bedeutet dies, dass zusammen mit den bereits bestehenden Fahrverbotstagen in Tirol in Richtung Süden 36 Tage, in Richtung Norden 21 Tage für 2026 vorgesehen sind. <BR \/><h3>\r\nEinspurigkeit bleibt der Regelbetrieb<\/h3>Der Regelbetrieb auf der Luegbrücke ist weiterhin die Einspurigkeit, um die Brücke zu entlasten. An Tagen mit hohem Verkehrsaufkommen (etwa an Reisetagen) kann die ASFINAG eine zweispurige Verkehrsführung gewährleisten, um lange Staus zu vermeiden. So werden auch im Sommer 2026, konkret von Juni bis September, an beinahe allen Tagen zwei Spuren auf der Luegbrücke zur Verfügung stehen. <h3>\r\nEchtzeit-Information auf Landingpage noch weiter ausgebaut<\/h3>Der Dreh- und Angelpunkt für eine umfassende Information bleibt weiterhin die Website der Luegbrücke. Unter www.asfinag.at\/a13 gibt es alle Informationen rund um ein großes Maßnahmenbündel und Services. <BR \/><BR \/>Ebenfalls verbessert wurde die Anzeige zur Lkw-Dosierung bei Kufstein-Kiefersfelden. Bislang waren hier lediglich die geplanten Dosierungen angezeigt. Sollte es künftig aufgrund von Unfällen, Sperren, Schneefällen oder Ähnlichem zur Notwendigkeit von kurzfristigen Dosierungen kommen, wird das System auch dies im Rahmen der Echtzeit-Information anzeigen.