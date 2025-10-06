<BR \/>Das Verbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gilt von Sterzing bis zur Staatsgrenze am Brenner vom <b>6. Oktober bis zum 17. Oktober,<\/b> jeweils von <b>Montag bis Donnerstag von 22:00 bis 5:00 Uhr<\/b> des folgenden Tages, informiert das Regierungskommissariat. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, beklagt Verkehrslandesrat Daniel Alfreider das Fehlen eines grenzüberschreitenden Managements für den Schwerverkehr auf der Brennerachse. Aufgrund des LKW-Fahrverbots am vergangenen Freitag anlässlich des Tags der Deutschen Einheit hatten sich auf der italienischen Seite lange Staus gebildet. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lkw-chaos-notparken-bis-in-die-hauseinfahrt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Parkplätze im Eisacktal waren zeitweise überlastet und LKW-Fahrer stellten ihre Fahrzeuge, wie berichtet, sogar auf Wiesen und in privaten Höfen ab<\/a>. Am Samstagmorgen machten sich dann alle auf den Weg nach Norden, was auf der A22 zu langen Staus führte. Der Vorschlag, die Autobahn schon nachts wieder für LKW zu öffnen, war von Tirol abgelehnt worden, berichtet Alfreider. „Innsbruck setzt auf Konfrontation„, kommentiert der Landesrat.