Die bundesdeutsche Frau war mit ihrem Paragleiter beim Tulperhof gestartet und nach Schwierigkeiten in der Luft auf eine Waldwiese in der Nähe des Herolerhofes gestürzt.<BR \/><BR \/>Eine Passantin, die mit ihrem Hund spazieren war und den Absturz gesehen hatte, schlug Alarm. Die Bergrettung Brixen und die First Responder von Lüsen eilten bodengebunden zur Verletzten. <BR \/><BR \/>Nach einer ersten Abklärung wurde der Notfallhubschrauber Pelikan 2 nachalarmiert. Er landete in einer nahen Wiese und flog die Frau aus Deutschland nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Brixen.