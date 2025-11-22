Ein neben der Straße abgestelltes Auto hat sich in Bewegung gesetzt, rollte 100 bis 150 Meter über ein steiles Feld und krachte gegen einen Baum. <BR \/><BR \/>Erst beim Eintreffen der Wehrleute stellte sich heraus, dass das Fahrzeug leer war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241334_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Pkw könnte sich wegen der nicht korrekt angezogenen Handbremse in Bewegung gesetzt haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1241337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr von Lüsen barg den Pkw.