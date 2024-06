Der einheimische Motorradfahrer war gerade Richtung Lüsen unterwegs, als er gegen 11.30 Uhr in einer Kurve zu Sturz kam und ein entgegenkommendes Auto streifte.Die Rettungskräfte rückten sofort aus und versorgten den verletzten Motorradfahrer an der Unfallstelle. Anschließend wurde der verletzte Mann in das Krankenhaus Brixen gefahren.Die Insassen im Auto blieben alle unverletzt.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lüsen , das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri.