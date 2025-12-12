Der Unfall ereignete sich auf der Lüsnerstraße oberhalb des Fernheizwerks gegen 14 Uhr. Aus bisher unbekannter Ursache krachten zwei Autos frontal zusammen, eine Person wurde dabei verletzt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249380_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der genaue Unfallhergang ist derzeit nicht bekannt. Die verletzte Person ist zur Beobachtung mit dem Weißen Kreuz ins Spital gebracht worden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz vorbei, vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Lüsen, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.