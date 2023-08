Bei dem Aufprall wurden die beiden Autos komplett beschädigt. <?ZP?> - Foto: © FFW Lüsen

Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Verletzten. - Foto: © FFW Lüsen

Anschließend räumten die Feuerwehrleute auf. - Foto: © FFW Lüsen

Der Alarm ging gegen 5 Uhr ein. Bei Kilometer 8 der Lüsner Straße ein paar Kilometer vor der Tankstelle prallten der Fiat Panda und der Opel zusammen. Die beiden Fahrer, eine Frau und ein Mann, wurden dabei verletzt.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten die beiden Unfallfahrer an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Brixen. Wie schwer sich die beiden verletzt haben, war nicht in Erfahrung zu bringen. Sie waren aber ansprechbar.Im Einsatz standen neben dem Weißen Kreuz auch die Feuerwehr Lüsen, die sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten kümmerte. Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.