Luftdruck auf ISS sinkt trotz abgedichtetem Leck weiter

Die Besatzung wolle nun den Riss besser abdichten und die Situation weiter im Blick behalten. „Vielleicht sollten wir die wirksameren Flicken unserer Partner verwenden“, meinte der russische Raumfahrer mit Blick auf die amerikanischen Kollegen. Das Loch war am Vortag nach wochenlanger Suche entdeckt worden.Dafür hatten die Astronauten und Kosmonauten einen Teebeutel verwendet, der in der Schwerelosigkeit in Richtung der undichten Stelle geflogen war. Das Leck wurde mit Klebeband abgedichtet.Am Mittwoch war zudem im russischen Swesda-Modul die Sauerstoffversorgung ausgefallen. Sie funktionierte aber in anderen Segmenten der mehr als 20 Jahre alten Raumstation. Außerdem stieg bei einem Experiment im russischen Teil leichter Rauch aus einem Gerät auf. Daraufhin wurde der Strom abgeschaltet.Derzeit halten sich 6 Raumfahrer auf der ISS auf. 3 von ihnen werden am kommenden Donnerstag zurück auf der Erde erwartet.

dpa