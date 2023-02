Lufthansa will 40 Prozent von ITA Airways erwerben

ITA Airways schrieb immer nur Verluste

Der Flughafen Rom Fiumicino, der größte Airport Italiens und Stützpunkt für ITA Airways, soll Lufthansa als Hub für Lateinamerika und Afrika dienen, weil es das südlichste Drehkreuz im Lufthansa-Netz sein wird, hieß es.Lufthansa soll auch die Marke Alitalia erwerben, der Name der Airline vor der Umwandlung in ITA Airways im Jahr 2021. Sobald ITA Airways Gewinne schreibt, soll die traditionsreiche Marke Alitalia wieder verwendet werden, hieß es.Die ITA Airways war im Oktober 2021 als inoffizielle und deutlich verkleinerte Nachfolgerin der Alitalia an den Start gegangen, die in der Corona-Krise endgültig aufgeben musste. Das Unternehmen hat seit seinem Start ausschließlich Verluste eingeflogen und musste weiter vom Staat gestützt werden, was die EU genehmigt hat. Mit rund 4000 Beschäftigten hat sie in ihrem Stammland einen Marktanteil von rund 20 Prozent.Die Lufthansa versucht seit Jahrzehnten, auf dem wichtigen italienischen Markt Fuß zu fassen, der auch mit einem starken US-Geschäft glänzt. 2009 trat die neu gegründete Lufthansa Italia gegen die gerade privatisierte Alitalia an, wurde aber nach hohen Verlusten schnell wieder geschlossen. Derzeit lockt der Konzern lediglich mit seiner Regionaltochter Air Dolomiti Umsteiger aus dem reichen Norditalien ans Drehkreuz München.