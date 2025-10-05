Die Ermittlungen der Finanzpolizei von Bergamo deckten ein regelrechtes Schmuggelnetzwerk auf, das weit über Tabakwaren hinausging und auch Alkohol, Parfüms sowie Rubbellose umfasste.<BR \/><BR \/>Ausgelöst wurde die Untersuchung im Juli 2024, nachdem in einer Bar in Bergamo bei einer Kontrolle über 30 Kilogramm geschmuggelter Zigaretten sowie 45 Gramm Kokain sichergestellt worden waren. In der Folge rekonstruierten die Ermittler die Bewegungen von zwei Flugbegleitern, die über Monate hinweg Waren aus den Flugzeugen entwendet haben sollen. Dabei umgingen sie gezielt die von der Airline angebrachten Sicherheitsplomben - teilweise durch das Aufbrechen und Ersetzen mit originalgetreuen Siegeln, die einer der beiden zuvor beschafft hatte.<BR \/><BR \/>Doch der Diebstahl an Bord war nur ein Teil des kriminellen Netzwerks. Während der Flüge verkauften die Stewards Rubbellose . Nur Bargeld wurde akzeptiert, - mit der Ausrede, das Kartenlesegerät sei defekt. Die Beträge wurden anschließend ohne jede Spur eingesteckt.<BR \/><BR \/>Um keinen Verdacht zu erregen, bemühten sich die beiden, ihren Lebensstil äußerlich bescheiden zu halten. In einem abgehörten Telefonat warnte einer der Verdächtigen den anderen, nicht zu übertreiben - er selbst habe bereits ein Schwimmbecken, Solaranlagen, neue Böden und ein neues Auto angeschafft. Zur Tarnung dieser Ausgaben hatte er einen Kredit über 30.000 Euro aufgenommen, den er allerdings innerhalb weniger Monate durch Überweisungen von Mutter und Schwester abbezahlte - die zuvor von ihm die gleiche Summe in bar erhalten hatten.<BR \/><BR \/>Die Liste der dokumentierten Diebstähle umfasst auch das Mitnehmen einer vergessenen Damenhandtasche mit Schuhen sowie gezielt entwendete Parfüms, die offenbar als Weihnachtsgeschenke gedacht waren. Bei den Hausdurchsuchungen im vergangenen Mai stellten die Ermittler Bargeld, 30 Kilogramm Tabak, 112 Sicherheitsplomben, Parfüms, hochprozentige Alkoholflaschen, mehr als 3.000 Rubbellose sowie ein Elektroauto sicher, das mutmaßlich zum Transport der geschmuggelten Ware verwendet wurde.