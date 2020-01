Lunger und Moro in Lebensgefahr

Auf Facebook gibt es einen detaillierten Bericht über die dramatischen Stunden: Simone Moro und Tamara Lunger wollten in das Camp 1, um dort zu schlafen. Als sie bereits einen Teil der Strecke hinter sich gebracht hatten, wurde das Wetter schlechter, es fehlte aber nicht mehr viel bis zum sicheren Schlafplatz.





Doch dann kam es fast zu einer Tragödie: Lunger überquerte eine Gletscherspalte, Moro zog nach. Plötzlich öffnete sich unter ihm ein Abgrund und er stürzte kopfüber in die Tiefe.Dabei schlug er mehrmals an den Eiswänden auf.Moro und Lunger waren natürlich gegenseitig gesichert, weshalb es der Extrembergsteigerin durch den Sturz des Wahlbozners die Hand abschnürte, denn sie hatte das Seil um die Hand gewickelt.Lunger wurde dann an den Rand der Gletscherspalte geschleudert, blieb aber zum Glück vor dem Loch liegen und stürzte nicht ebenfalls in die Tiefe.Die Schmerzen an der Hand Lungers waren groß: Trotzdem war sie mit aller Kraft darum bemüht, Moro zu helfen.Es dauerte dann rund 2 Stunden, bis es gelang, dass Moro aus dem etwa 20 Meter tiefen und maximal 50 Zentimeter breiten Loch gelangen konnte.Im Loch war es zudem stockfinster.Mit zahlreichen Verletzungen fielen sich die beiden Bergsteiger schließlich in die Arme. Dann stiegen sie zum Basislager ab.Lungers Hand ist zum Teil taub und extrem eingeschränkt.Nach der medizinischen Versorgung bzw. Abklärung wird es sich zeigen, wie es weitergeht.

fm