Luttach: Lebensgefährlich Verletzter wird nach Deutschland ausgeflogen

Der beim Unfall in Luttach schwerst verletzte Urlauber, der im Bozner Krankenhaus betreut wird und weiter in Lebensgefahr schwebt, soll in den nächsten Tagen nach Deutschland überstellt werden. Den Transport zahlt die italienische Regierung.