Luxemburgs Premier nach EU-Gipfel positiv auf Corona getestet

Kurz nach dem EU-Gipfel ist Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bettel habe sich für 10 Tage in Quarantäne begeben, sagte seine Sprecherin am Sonntag. Der erst einmal mit Astrazeneca geimpfte 48-Jährige hatte am Donnerstag und Freitag am EU-Gipfel teilgenommen, gemeinsam mit unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).