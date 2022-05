Luxushotel in Havanna bei Explosion schwer beschädigt – mehrere Tote

Bei einer Explosion an einem Luxushotel in der Altstadt der kubanischen Hauptstadt Havanna sind mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe zudem rund 30 Verletzte, berichtete das Präsidialamt des sozialistischen Karibikstaates. Demnach war es am Hotel „Saratoga“ am Freitagvormittag zu einer starken Explosion gekommen. Nach ersten Ermittlungen sei ein Gasleck die Ursache.