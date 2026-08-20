Die Beamten wurden im Rahmen einer routinemäßigen Zollkontrolle am Grenzübergang in Taufers auf die beiden französischen Staatsbürger aufmerksam. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des persönlichen Gepäcks kamen vier hochpreisige Luxusgüter zum Vorschein: eine Herrenuhr Cartier Santos de Cartier im Wert von 59.920 Euro, eine Damenuhr Cartier Santos-Dumont im Wert von 19.260 Euro sowie zwei Paar Cartier-Sonnenbrillen im Gesamtwert von 1.327 Euro.<BR \/><BR \/>Die Besitzer räumten laut den Behörden ein, die Waren in der Schweiz gekauft und die entsprechenden Zollpflichten bei der Einreise nach Italien nicht erfüllt zu haben. Die Luxusgüter wurden daraufhin beschlagnahmt, gegen die Reisenden wurden Verwaltungsstrafen in einer Gesamthöhe von 17.760 Euro verhängt.