Luzifer kommt: Hitzewelle in Italien und auch in Südtirol wird es heiß

Bei Stufe 3 warnt das Ministerium vor negativen Auswirkungen auf die Gesundheit sowohl von gesunden Menschen als auch von Risikogruppen, Älteren und Kleinkindern.Die „Luzifer“ benannte Hitzewelle soll bis Anfang nächster Woche anhalten und den Italienern am kommenden Sonntag einen heißen „Ferragosto“ bescheren. Auch hierzulande steigen die Temperaturen.Das afrikanische, subtropische Hochdruckgebiet „Luzifer“ breitet sich mit zunehmender Stärke aus: Diese Woche wird die heißeste Woche des Sommers 2021 sein mit Temperaturen, die im Süden bis zu 48 Grad erreichen könnten, warnen Wetterexperten. Aber auch im Zentrum und in Norditalien werden die Thermometer steigen: Auf bis zu 38 Grad in Rom, Florenz und Bologna.Zahlreiche Senioren haben Kreislaufzusammenbrüche und Ohnmachtsanfälle erlitten, berichteten Ärzte. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Mailand und Rom wurden etliche Senioren behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel, Herz- und Kreislaufproblemen oder Atembeschwerden litten.Am kommenden Wochenende wird mit einer Massenflucht italienischer Urlauber aus den Städten gerechnet. Am Sonntag, 15. August, feiert Italien Ferragosto, den Feiertag Mariä Himmelfahrt, zugleich Höhepunkt der Sommersaison. An diesem Tag sind Großstädte im Land meist teilweise ausgestorben, viele Geschäfte geschlossen.Auch in Südtirol werden in den kommenden Tagen die Temperaturen steigen. Es wird heiß, aber nicht so heiß wie etwa in den südlichen Regionen Italiens. Erstmals in diesem August wurden gestern im Unterland und im Etschtal die 30-Grad-Marke überschritten. Der heutige Dienstag beginnt mit örtlichem Hochnebel, abseits davon scheint verbreitet die Sonne. Am Nachmittag und Abend steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit wieder etwas an. Die Höchstwerte erreichen bis zu 31 Grad.Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen dann kontinuierlich weiter an. „Tag für Tag wird es wärmer, bis zum Ende der Woche fast 35 Grad“, prognostiziert der Meteorologe Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst.

mit/stol