lvh: Jahresversammlung der Tischler – Künstliche Intelligenz und Berufserfolge

Lukas Aschenbacher bei WorldSkills in Lyon

Künstliche Intelligenz in der Tischlerei

Dynamische und innovative Berufsgemeinschaft

Der Obmann der Tischler im Wirtschaftsverband für Handwerker und Dienstleister ( lvh ), Martin Gruger, eröffnete die Versammlung mit einer herzlichen Begrüßung der Mitglieder und einer umfassenden Vorstellung der Berufsgemeinschaft. Er gab einen Überblick über die Tätigkeiten und Erfolge des vergangenen Jahres, darunter die Teilnahme an der Vierländertagung in Bad Ischl und die herausragenden Leistungen bei den WorldSkills Italy 2023 in Bozen, wie es in einer Aussendung des lvh heißt.Lukas Aschenbacher (Tischlerei Rauchenbichler) konnte dort die Goldmedaille sichern und wird die Berufsgemeinschaft dieses Jahr bei den WorldSkills in Lyon vertreten. Ein weiteres Highlight war das Projekt „Abenteuer Handwerk “, das im Oktober in Bruneck stattfand und großen Anklang fand. Außerdem wurden wichtige Themen wie das Richtpreisverzeichnis und der Kollektivvertrag für das Holzhandwerk intensiv diskutiert, welche für die tägliche Arbeit der Tischler von großer Bedeutung sind.Das Hauptthema der Versammlung war laut Aussendung der Einsatz und das Verständnis von Künstlicher Intelligenz in der Tischlerei. Prof. Dominik Matt von der unibz und Fraunhofer Italia hielt ein aufschlussreiches Referat mit dem Titel „Gamechanger KI“, in dem er erläuterte, wie KI die Arbeit in Tischlerbetrieben revolutionieren kann. Diese Technologie, obwohl noch neu für viele Tischler , bietet immense Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung.Für das Jahr 2024 sind weitere spannende Aktionen und Projekte geplant. Es wird eine erneute Zusammenarbeit mit ProRamus bei der Fachtagung Holz geben, und zahlreiche berufsspezifische Kurse werden organisiert, um die Fähigkeiten und Kenntnisse der Tischler weiter zu vertiefen. Auch die Teilnahme an der kommenden Vierländertagung und den WorldSkills in Lyon steht bereits fest.Die Jahresversammlung der Tischler im lvh hat einmal mehr gezeigt, wie dynamisch und innovativ diese Berufsgemeinschaft ist. Mit einem klaren Blick nach vorne und einer starken Betonung auf technologische Entwicklungen wie die KI, stehen die Tischler im lvh gut gerüstet für die Herausforderungen und Chancen, welche das aktuelle Jahr noch bringen wird.