lvh und Kammer der Architekten setzen auf informativen Austausch

Der Austausch mit der Kammer der Architekten ist der lvh-Berufsgruppe Baugewerbe äußerst wichtig. Erst vor kurzem haben sich Baugruppenobmann Hubert Gruber und lvh-Vizedirektor Walter Pöhl mit dem Präsidenten Wolfgang Thaler und der Vizepräsidentin der KammerBrigitte Kauntz getroffen. „Uns liegen besonders Themen wie das Richtpreisverzeichnis, neue Strukturierungen und die Digitalisierung der Braubranche am Herzen. Dabei spielt natürlich das BIM derzeit eine sehr wichtige Rolle“, unterstreicht Baugruppenobmann Hubert Gruber. Bezüglich des BIM, Building Information Modeling, waren sich die Vertreter des lvh und der Kammer der Architekten einig: Gemeinsame Überlegungen sowie gemeinsames Herantreten an die Politik sind notwendig. Nur in Zusammenarbeit mit den politischen Vertretern funktioniert ein reibungsloser Übergang.Ein weiteres wichtiges Thema, das beim Austausch erörtert wurde, war die Raumordnung. „Wir haben versucht, die aktuelle Situation zu analysieren. Vor allem haben wir uns dabei auf die Herausforderungen konzentriert, die die Südtiroler Baubranche bewältigen muss“, fügt Gruber hinzu. Gemeinsam wollen sich der lvh und die Kammer der Architekten auch für die Vereinfachung und Entbürokratisierung der digitalen Bauakte einsetzen. Eine gemeinsame Initiative zwischen Verbänden und Technikern könnte ein weiterer Schritt sein.Die Anwesenden haben über folgende gemeinsame Veranstaltungen sowie Weiterbildungs-Maßnahmen gesprochen: Holzbautagung, Multitalent Beton und Massivbautagung, um nur einige zu nennen.

